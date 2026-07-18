Церемонія закриття ЧС-2026 – о котрій годині початок шоу та де дивитися онлайн
Турнір, на який чекали чотири роки та який став найдовшим в історії чемпіонатів світу, добігає свого завершення. Попереду – головний матч Мундіалю, фінал.
У вирішальному поєдинку за титул чемпіона світу зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини. Втім, перед стартом фіналу відбудеться урочиста церемонія закриття чемпіонату світу-2026, повідомляє 24 Канал.
О котрій годині початок шоу
У неділю, 19 липня, на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі, США) відбудеться церемонія закриття ЧС-2026. Святкове шоу розпочнеться за 90 хвилин до фінального матчу між збірними Іспанії та Аргентини о 20:30 за київським часом.
ФІФА підготувала масштабну розважальну програму, натхненну форматом американського Супербоулу. Вона складатиметься з двох частин: передматчової церемонії закриття та спеціального шоу в перерві фіналу.
Вперше в історії чемпіонатів світу з футболу ФІФА офіційно подовжила перерву між таймами, щоб провести повноцінний музичний концерт у форматі Half-time Show.
Де дивитися онлайн
В Україні пряму трансляцію церемонії закриття, аналітичної студії та фінального матчу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Ефір розпочнеться о 20:20, а стартовий свисток фіналу пролунає о 22:00 за київським часом.
Переглянути трансляцію можна:
- безкоштовно – на телеканалі MEGOGO СПОРТ, який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах;
- за підпискою – на OTT-платформі MEGOGO у розділі "Спорт" (для пакетів "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" або усі "MEGOPACK"), а також на каналі "Футбол 1".