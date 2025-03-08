Непереможений українець отримав запрошення на Гран-прі WBC в Ер-Ріяді

У квітні в Ер-Ріяді в рамках сезону боксу відбудеться Гран-прі WBC. У новому турнірі візьмуть участь українських боксерів.

У 2025 році в рамках Riyadh Season відбудеться грандіозний турнір під назвою Гран-прі WBC. У чотирьох дивізіонах битимуться 128 спортсменів, пише 24 Канал.

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Третій учасник Гран-прі від України

Персональне запрошення на турнір отримав український супертяж Цотне Рогава. Володар титулу WBC USA повідомив новину у своєму інстаграмі.

"Мене обрали для участі в Гран-прі. Поїхали", – написав Рогава.

Нагадаємо, що 31-річний Цотне Рогава на професійному рингу здобув 10 перемог у 10 поєдинках. Сім боїв українець грузинського походження завершив нокаутом.

Що відомо про турнір Гран-прі WBC