8 березня, 16:19
Непереможений українець отримав запрошення на Гран-прі WBC в Ер-Ріяді
Основні тези
- Український супертяж Цотне Рогава отримав запрошення на Гран-прі WBC в Ер-Ріяді, що відбудеться у 2025 році.
- У турнірі візьмуть участь 128 спортсменів у чотирьох вагових категоріях, змагання пройдуть за олімпійською системою до грудня 2025 року.
У квітні в Ер-Ріяді в рамках сезону боксу відбудеться Гран-прі WBC. У новому турнірі візьмуть участь українських боксерів.
У 2025 році в рамках Riyadh Season відбудеться грандіозний турнір під назвою Гран-прі WBC. У чотирьох дивізіонах битимуться 128 спортсменів, пише 24 Канал.
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Третій учасник Гран-прі від України
Персональне запрошення на турнір отримав український супертяж Цотне Рогава. Володар титулу WBC USA повідомив новину у своєму інстаграмі.
"Мене обрали для участі в Гран-прі. Поїхали", – написав Рогава.
Нагадаємо, що 31-річний Цотне Рогава на професійному рингу здобув 10 перемог у 10 поєдинках. Сім боїв українець грузинського походження завершив нокаутом.
Що відомо про турнір Гран-прі WBC
- Зазначимо, що новий спільний проєкт Всесвітньої боксерської ради (WBC) та засновника Riyadh Season Туркі Аль-Шейха розпочнеться у квітні. Гран-прі пройде у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній і суперважкій вазі.
- У кожній ваговій категорії змагатимуться по 32 спортсмени. Бої будуть проходити за олімпійською системою, починаючи з 1/16 фіналу.
- Грандіозний фінал відбудеться у грудні 2025 року. Переможці Гран-прі матимуть змогу заробити до 220 тисяч доларів.
- Наразі відомо про участь трьох українців: Цотне Рогави (хевівейт), Данила Лозана (перша напівсередня вага) та Олександра Соломеннікова (напівлегка вага).