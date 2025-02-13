Отримали на горіхи: російські футболісти влаштували махач під час поєдинку – дике відео

Армійський клуб ЦСКА Москва провів товариський матч проти китайського клубу Циндао Вест Кост. Після одного із моментів футбольний поєдинок перетворився у справжню вуличну "стінка на стінку".

Товариський характер матчу, який відбувся 7 лютого в ОАЕ, переріс у справжню масову бійку. Сталось це після фолу з боку футболіста китайського клубу, який не сподобався гравцям армійської команди ворожої країни, пише 24 Канал.

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Дика поведінка гравців ворожого клубу

Ініціаторами сутички виступили футболісти ЦСКА. Воно й не дивно. Гравці обох команд трохи поштовхались на футбольному полі. Однак суддям поєдинку вдалось вгамувати дику поведінку гравців російського клубу та розборонити їх із суперниками.

Після чого гра продовжилась. На жаль, фінальний свисток зафіксував перемогу ЦСКА над Циндао Вест Кост 2:1.

Відео сутички футболістів

Нагадаємо, що футбольні клуби із Росії досі продовжують перебувати під забороною виступів на міжнародній арені (чемпіонаті світу, Євро) та єврокубках (Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій). Такі санкції проти них були введені після початку повномасштабної війни в Україну, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Тому їм потрібно задовольнятися лише своїм болотяним чемпіонатом та товариськими іграми із аутсайдерами футбольного світу.