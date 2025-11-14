Туреччина – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2027 U-21

У п'ятницю, 14 листопада, молодіжна збірна України з футболу проведе виїзну гру відбору на Євро-2027 проти однолітків із Туреччини. За поєдинком команди Унаї Мельгоси можна стежити безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Поєдинок відбудеться у турецькому Стамбулі на стадіоні "Реджеп Таїп Ердоган". Початок зустрічі Туреччина U-21 – Україна U-21 о 19:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Що відомо про матч Туреччина U-21 – Україна U-21 ?

Востанє команду Унаї Мельгоси збиралась у жовтні 2025-го, коли провела два матчі відбору на чемпіонат Європи-2027. Цю жовтневу програму ігор "синьо-жовті" воліли б взагалі забути. Україна розписала бойову нічию із Угорщиною 3:3.

А вже у наступному поєдинку 14 жовтня українська молодіжна збірна взагалі мінімально поступилась одноліткам із Хорватії 0:1. Єдиний та переможний гол в українські ворота забив Леон Гргич.

Натомість "молодіжка" Туреччини переграла вдома Литву 2:0 та зіграла внічию 1:1 із Угорщиною.

Онлайн-трансляція матчу Туреччина U-21 – Україна U-21

У якій ситуації Україна U-21 у групі Н?

Україна та Туреччина після трьох зіграних матчів йдуть поруч – третє та друге місця відповідно. Однак у турецької "молодіжки" на один бал більше – 5-ть проти 4-х набраних у команди Мельгоси.

Очолює групу Хорватія, яка у 3-х турах набрала 7 очок.

Угорщина йде на четвертій позиції (3 пункти), а Литва – п'ята (1 бал).

Попри цей матч проти Туреччини в України ще залишається чотири поєдинки відбору на Євро-2027 – проти Литви, Угорщини, Туреччини та Хорватії.

На офіційному сайті УАФ повідомляється, що після цього матчу на українську "молодіжку" чекає товариська гра проти Албанії (17 листопада). Початок зустрічі – о 19:00 (за Києвом).