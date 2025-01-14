Аль аш-Шейх переживає за психологічний стан Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував стан Тайсона Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика. Він стурбований щодо британця.

У ніч на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Читайте також "Пішов пити каву": стало відомо, коли Ф'юрі вирішив закінчити кар'єру

Що відбувається з Ф'юрі

Аль аш-Шейх хоче побачити бій "Циганського короля" та Джошуа. Однак спочатку потрібно, щоб цього хотів сам Ф'юрі.

Тайсону зараз важко психологічно, але я вважаю, що у боксі не є великою проблемою програти декілька боїв. Всі зараз рівняються на Мейвезера і хочуть закінчити без поразок, але таке буває раз на 50, 60, 70 років,

– сказав функціонер.

Також він навів приклад Мохамеда Алі, який програв п'ять боїв, але він все одно легенда.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.