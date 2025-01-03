Туркі Аль-Шейх обирав, на його думку, найкращих боксерів у бліцопитуванні. Зокрема питання дійшло і до українського боксера Віталія Кличка, пише 24 канал з посиланням на Daily Mail.

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Бліцопитування для Аль-Шейха

Спочатку функціонер обрав Майка Тайсона над Ентоні Джошуа і у наступних варіантах також надавав перевагу "Залізному Майку". Після цього він двічі обрав Даніеля Дюбуа, однак незабаром зробив вибір на користь Віталія Кличка.

Він також виділив українця над Джо Фрейзером.

Фрейзер є американським боксером, золотим медалістом Олімпіади-1964 у Токіо. Він здобув перемогу у 10-ти боях за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Цікаво. У листопаді 2024 року Майк Тайсон повернувся на ринг на бій з Джейком Полом. Легенда поступився блогеру одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що остаточно спортивну кар'єру Віталій Кличко завершив у 2013 році. Він вирішив зробити акцент на політичну сферу.