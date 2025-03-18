Можливе "синьо-жовте" дербі у другому колі: з ким зіграють українки на старті "тисячника" у США
- П'ять українських тенісисток беруть участь у турнірі WTA 1000 в Маямі, який починається 18 березня.
- Еліна Світоліна та Марта Костюк пропускають перше коло, а Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська гратимуть з 1/64 фіналу.
- Можливе "синьо-жовте" дербі вже у другому колі між Ястремською та Світоліною.
У вівторок, 18 березня, стартує четвертий тенісний турнір в сезоні серії WTA 1000. Він відбудеться в Маямі та триватиме до 30 березня.
Участь в основній сітці змагання візьмуть 96 тенісисток зі всього світу. Серед них буде і п'ять представниць України, повідомляє 24 Канал.
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Проти кого зіграють українки
Дві з них отримали пропуск одразу в 1/32 фіналу. Завдяки своєму рейтингу Еліна Світоліна та Марта Костюк пропустять перше коло турніру.
Киянка розпочне свій шлях на турнірі поєдинком проти переможниці пари Анастасія Потапова – Кімберлі Біррелл. Варто відзначити, що минулого року Марта через хворобу пропускала "тисячник" у Маямі, тож їй не треба захищати очки й вона матиме хороший шанс піднятися в рейтингу.
Суперниця першої ракетки України визначиться у протистоянні Даяна Ястремська – Белінда Бенчич. Тож уже у другому колі може відбутися "синьо-жовте" дербі.
З 1/64 фіналу будуть стартувати також Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, яка успішно подолала кваліфікацію. Саме першій серед усіх українок потрібно буде захищати в Маямі найбільше очок – 120.
Уродженка Нової Каховки на старті змагань зустрінеться із "нейтральною" Вікторією Азарєнко. Досі вони двічі грали між собою й обидва поєдинки закінчилися на користь білоруски. Переможниця протистояння зіграє у другому колі проти Кароліни Мухової.
Юлія Стародубцева вдруге в кар'єрі зіграє в основі "тисячника". Їй протистоятиме колишня перша ракетка світу Наомі Осака. Переможниця цієї пари в 1/32 фіналу зіграє проти "нейтральної" Людмили Самсонової.
До слова. Чинною переможницею турніру в Маямі є американка Даніель Коллінз. Вона в тогорічному фіналі здолала у фіналі Єлену Рибакіну.
Нагадаємо, що перед стартом майбутнього "тисячника" було оновлено жіночий світовий рейтинг. Наразі найвище в ньому з українок розташовується Еліна Світоліна – 22 позиція.