Українська тенісистка знялась з турніру в Австралії: що відомо

В Австралії розпочався хардовий турнір WTA 250, який відбувається з 6 по 11 січня. Участь у змаганнях мала брати українська тенісистка.

Ангеліна Калініна (WTA 48) повинна була виступити на турнірі у Гобарті. Однак українська тенісистка в останній момент ухвалила рішення знятись зі змагань.

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Що сталось з Калініною

У вівторок, 7 січня, Ангеліна мала зіграти в 1/16 фіналу проти Лючії Бронцетті. Проте 27-річна тенісистка не вийшла на матч з італійкою, повідомляє 24 канал з посиланням на Tennisinform.

Стало відомо, чому Ангеліна Калініна вирішила не виступати на турнірі в австралійському Гобарті. Перед матчем українська тенісистка відчула певні проблеми зі шлунком.

Нагадаємо, що наступного тижня розпочнеться перший мейджор сезону – Australian Open 2025. Україну на турнірі представлятимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.