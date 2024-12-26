Російська загарбницька армія щодня завдає ракетних ударів по Україні. Від атак терористів надто потерпають міста, які знаходяться недалеко від лінії фронту, пише 24 Канал.

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Твердохліб: Ми всі хвилюємося за своїх рідних

Під гул сигналів повітряної тривоги доводилося грати у Кривому Розі місцевій команді. Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб в інтерв'ю Sport.ua розповів, як реагують на небезпеку легіонери команди, а також про брата, який захищає Україну на фронті.

Як легіонери реагують на повітряні тривоги? Звикли. Насправді ми всі перебуваємо в занепокоєнні, хвилюємося за своїх рідних. У мене воює рідний брат, дуже за нього переживаю. Ми часто спілкуємося, він мені дещо розповідає про те, що бачив і що переживає. Це дуже важко,

– розповів Твердохліб.

24-річний хавбек зазначив, що воїнам на передовій значно важче.

"Життя триває. Ми не можемо скласти руки і скаржитися, як усе погано. Маємо, навпаки, демонструвати свою стійкість і в цих реаліях знаходити причини для позитивних емоцій.

Та й узагалі нам, які перебувають у відносно мирних містах, гріх скаржитися. Тим людям, які в цю погоду перебувають в окопах, набагато важче", – сказав Твердохліб.

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