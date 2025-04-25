УАФ посмертно нагородила орденом журналіста Савелія
- Українська асоціація футболу посмертно нагородила спортивного журналіста Сергія Савелія орденом "Легенда футболу", який отримав його син.
- Сергій Савелій був відомим журналістом, коментував значні спортивні події, зокрема Олімпійські ігри, та мав звання Заслуженого журналіста України.
- Окрім Савелія, нагороди отримали ексфутболіст Володимир Мунтян та колишній президент ФФУ Григорій Суркіс.
Українська асоціація футболу під час Конгресу організації посмертно нагородила спортивного журналіста Сергія Савелія. Його сину вручили орден "Легенда футболу".
11 травня 2024 року пішов з життя відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Він боровся з важким захворюванням.
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Савелія нагородили орденом
Сергія Савелія посмертно нагородили орденом "Легенда футболу", пише 24 канал. Нагороду отримав його син, Сергій Савелій-молодший.
Нагадаємо, що журналіст вперше в історії незалежної України провів прямий репортаж з відкриття Олімпійських ігор-1994 в Ліллехаммері. Сергій Савелій єдиний з українських телевізійників побував на десяти Олімпійських іграх за участю спортсменів незалежної України. Загалом він працював коментатором на 12-ти Олімпіадах.
Саме Сергій Савелій коментував перший матч чемпіонату України: Чорноморець – Карпати (1992). Коментував поєдинки київського Динамо у найуспішнішому сезоні-1998/1999.
Він має звання Заслуженого журналіста України та був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці".
Відзначимо, що окрім Сергія Савелія нагороди також отримали ексфутболіст Динамо Володимир Мунтян та колишній президент ФФУ Григорій Суркіс.