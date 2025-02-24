Назавжди у наших серцях: УАФ запустила платформу пам’яті на честь героїв футбольної спільноти

Три роки минуло з початку кровопролитної війна, яку спровокувала Росія. До роковин повномасштабного вторгнення УАФ започаткувала онлайн-проєкт про загиблих захисників України з футбольної спільноти.

З початку повномасштабного вторгнення багато представників футбольної спільноти стали на захист України. Завдяки героїзму та самовідданості воїнів ворог не зумів знищити нашу незалежну державу, пише 24 Канал.

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УАФ вшанувала пам'ять загиблих героїв

Українська асоціація футболу вирішила вшанувати пам'ять героїв футбольної спільноти, які віддали своє життя у боротьбі з російською навалою. Офіційний сайт УАФ повідомив про запуск платформи під назвою Меморіал УАФ.

Онлайн-проєкт містить понад 300 історій про представників футбольної спільноти: гравців, тренерів, арбітрів, функціонерів, уболівальників, технічних працівників футбольних клубів і команд. Захисники України загинули з початку російського вторгнення у 2014 році й до сьогодні.

Створення меморіалу має особливе значення для всіх нас, адже це спосіб увічнити пам’ять про тих, хто віддав найцінніше – своє життя – заради майбутнього України. Їхні імена та історії назавжди залишаться в серці українського футболу, адже вони є прикладом мужності, відваги та справжньої любові до Батьківщини,

– зауважив президент УАФ Андрій Шевченко.

Завдяки платформі УАФ світ дізнається про українців, які в часи війни змінили футбольне поле на фронт. Ця важливе нагадування про внесок кожного з них та про незламний дух українців.