УЄФА проігнорував заклики України покарати Росію за використання назв Шахтаря та Зорі

УЄФА поки не застосував жодних санкцій до російських клубів. Ці клуби незаконно використовують назви українських команд Шахтар (Донецьк) та Зоря (Луганськ) у внутрішніх змаганнях Росії.

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно звернулася до УЄФА з цим питанням ще у жовтні минулого року. Про це повідомляє видання The Guardian.

Що відомо про звернення України до УЄФА?

Українська сторона вимагала розслідувати діяльність цих клонів, надати правову оцінку їхньому статусу та поінформувати про результати перевірки. У листі УАФ наголошувалося, що виступи команд із тимчасово окупованих територій України у російських лігах без згоди УАФ є прямим порушенням територіальної юрисдикції, а також скоординованою політичною спробою легітимізувати окупацію та знищити ідентичність українського футболу.

Попри серйозність звинувачень, УЄФА вже понад пів року ігнорує звернення та не надає жодної відповіді. Тим часом фейкові Шахтар та Зоря з березня цього року спокійно продовжують виступи у четвертому дивізіоні чемпіонату Росії, де грають разом із раніше анексованими кримськими клубами Рубін Ялта та ФК Севастополь.

Що відомо про українські клуби?

Зоря

Чемпіон СРСР 1972 року, а також чотириразовий бронзовий призер чемпіонату України, востаннє – у сезоні 2022/2023. Клуб двічі виходив до фіналу Кубка України. Історично домашнім стадіоном команди є луганський "Авангард", однак через російську агресію з 2014 року Зоря була змушена залишити рідне місто та виступати в статусі "клубу-переселенця". Нині команда проводить тренування та домашні матчі переважно у Києві, зокрема на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Сезон УПЛ 2025/2026 луганський клуб завершив на 8-й позиції турнірної таблиці.

Шахтар

Шахтар за підсумками сезону 2025/2026 здобув своє 16-те чемпіонство України. Через повномасштабну російську агресію клуб також не має змоги проводити матчі на рідній "Донбас Арені" у Донецьку та змушений виступати за межами міста. "Гірники" є 16-разовими чемпіонами України, 15-разовими володарями Кубка України та 9-разовими переможцями Суперкубка України. Одним із найвизначніших досягнень клубу залишається перемога в Кубку УЄФА 2009 року під керівництвом Мірчі Луческу.

У сезоні 2025/2026 Шахтар фінішував на першому місці в УПЛ, набравши 72 очки та випередивши найближчого конкурента, черкаський ЛНЗ, на 12 балів. Команда також яскраво проявила себе в єврокубках, діставшись півфіналу Ліги конференцій УЄФА, де поступилася Крістал Пелас. Завдяки чемпіонству та оновленому формату єврокубків донеччани отримали пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/2027.