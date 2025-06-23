Внаслідок ракетного удару Росії по Києву загинули футболіст Володимир Мосейчук та його дівчина

Росія вкотре продемонструвала своє справжня обличчя, завдавши масованого удару по столиці України в ніч на 23 червня. Цинічний злочин армії Путіна забрав життя дев'ятьох людей.

Серед жертв атаки росіянбули футболіст аматорського колективу TEMP UNITED Володимир Мосейчук та його дівчина Анна Петрик. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Street Football Challenge.

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Росіяни вбили у Києві футболіста та його дівчину

Закохана пара була родом з Житомирщини. Вони разом працювали у компанії Dormeo. У вільний від роботи час Володимир грав за колектив TEMP UNITED у любительській футбольній лізі Street Football Challenge.

Трагедія в нашій футбольній родині. Сьогодні ми з болем у серці ділимося страшною новиною – цієї ночі внаслідок ракетного удару по Києву загинув гравець колективу TEMP UNITED Володимир Мосейчук та його дівчина Анна. Це люди, яких ми знали, з якими грали, сміялися, планували. Війна не обирає, вона просто забирає. Саме тому ми маємо бути поруч, підтримувати і допомагати,

– йдеться у повідомленні Ліги.

Володимир Мосейчук був футболістом TEMP UNITED / фото Street Football Challenge

Зазначимо, що у ніч на 23 червня Росія вбила у Києві 9 людей, а ще 34 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Це не єдиний злочин росіян, здійснений у понеділок. Вдень нелюди розбомбили школу в Білгород-Дністровську на Одещині, яку закінчив Василь Ломаченко. Російська ракета забрала життя у трьох людей.