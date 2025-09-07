"Й****і орки": російські дрони влучили у будинок Судакова
- Російські дрони влучили у будинок Георгія Судакова внаслідок масованої атаки 7 вересня, спричинивши пожежу та руйнування.
- Атака торкнулася кількох українських міст, включаючи Київ, Дніпро та Одесу, з використанням понад 800 дронів і 13 ракет.
- Георгій Судаков опублікував відео наслідків атаки, перебуваючи у таборі збірної України для підготовки до матчу відбору на ЧС-2026.
Росія завдала масованої атаки по Україні в ніч на 7 вересня. Внаслідок комбінованого удару постраждав будинок зірки збірної України та Бенфіки Георгія Судакова.
Від вибуху російського дрону на верхніх поверхах будинку, в якому живе родина Георгія Судакова, сталася пожежа. Вибуховою силою повибивало вікна та двері в житловій будівлі, пише 24 Канал з посиланнями на телеграм-канал гравця Бенфіки.
Як від російських дронів постраждав будинок Судакова?
Півзахисник збірної України опублікував відео, на яких видно наслідки російської атаки. Георгій прокоментував напад терористів.
"Й****і орки, приліт в наш будинок…
Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", – написав Судаков.
Відео з руйнуваннями будинку Судакова
Зазначимо, що Георгій Судаков наразі перебуває у таборі збірної України та готується до матчу відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану. У цьому будинку новоспечений футболіст Бенфіки жив разом з дружиною Єлизаветою та донькою Міланою.
Що відомо про російську атаку 7 вересня?
У ніч на 7 вересня під масованою атакою Росії перебували Київ, Дніпро, Кременчук, Одеса, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші населені пункти України.
Російські терористи запустили понад 800 дронів різних типів та 13 ракет.
У Києві внаслідок влучання сталося займання будівлі Кабміну.
У Святошинському районі столиці України окупанти вбили мати та її 3-місячного сина.