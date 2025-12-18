Росія вщент зруйнувала спортивний комплекс у Шостці: там відбувалось тренування юних спортсменів

Росія продовжує щодня тероризувати українське населення та знищувати інфраструктуру. Цього разу ворог поцілив у спортивний комплекс у Шостці, що на Сумщині.

Тренерка із тенісу Марія Костюченко у своєму профілі в інстаграмі показала наслідки ворожого удару по спортивному комплексу "Свема". Від спортивного об'єкта залишились недопалки, обгорілі стіни та ціла гора попелу, пише 24 Канал.

Які наслідки удару по спортивному комплексі у Шостці?

Росіяни зруйнували цивільну інфраструктуру, де виховувались майбутні спортивні чемпіони. На щастя, ніхто не постраждав. Адже усі присутні на тренуванні були евакуйовані у безпечне місце. Сумської ОВА, оперативно евакуювали у безпечне місце, всі живі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог завдав прицільного удару по місцю, де перебували діти, атакувавши комплекс двома БпЛА.

Місце, де лунав дитячий сміх і зростали мрії. 12 грудня – новий удар. Сьогодні тут тиша, попіл і біль. На щастя, ніхто не постраждав. Хоча приліт стався, коли тут займалися малі діти. Це була не просто спортивна зала. Це було місце сили. Дякуємо батькам, тренерам і всім, хто допомагав у прибиранні. Ви – наша опора,

– підписала під відео наставниця.

Відео наслідків ворожого обстрілу

Нагадаємо, що у середині листопада 2025 року росіяни забрали життя 17-річної дзюдоїстки Карини Бахур. Чемпіонка України з кікбоксингу не встигла дістатися до укриття під час ракетного удару по місту Берестин, що на Харківщині.

