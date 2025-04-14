"З убивцями не домовляються": олімпійська чемпіонка гнівно відреагувала на удар Росії по Сумах

У Вербну неділю, 13 квітня, росіяни вчинили черговий терористичний акт на території України. Вони атакували центр міста Суми двома балістичними ракетами.

Внаслідок цього удару постраждало дуже багато цивільних людей. На жахливий злочин емоційно відреагувала дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

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Реакція Подкопаєвої на обстріл Сум

У своїх соцмережах легендарна спортсменка висловила співчуття всім постраждалим і їх близьким, інформує 24 Канал. Вона закликала світ почати діяти та допомогти Україні зупинити зло в чистому вигляді, яким є Росія:

"Жахливий, болючий день для України. У Вербну неділю Росія випустила балістичну ракету по центру Сум. 32 невинних життя забрано. Двоє з них – маленькі діти. Мої глибокі співчуття та молитви родинам загиблих. Скільки ще болю має пережити Україна, щоб світ нарешті почав діяти?

З убивцями не домовляються. Щодня вони забирають наших людей, наші домівки, наш мир. Має бути тиск. Має бути справедливість. Ми сумуємо. Ми пам’ятаємо. Ми ніколи не припинимо боротися".

Довідка. Станом на ранок 14 квітня кількість постраждалих у Сумах, на жаль, зросла – 34 людини загинуло, а також 119 зазнали поранень.

Нагадаємо, що також на цю підступну атаку відреагував Володимир Кличко. Він заявив, що Владімір Путін відкрито насміхається з Дональда Трампа.