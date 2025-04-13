Щодня вбивають українців, – Харлан відреагувала на ракетний удар по Сумах

У неділю, 13 квітня, росіяни скоїли черговий терористичний акт проти мирного населення. Окупанти поцілили балістикою у центр міста Суми, забравши життя не одного десятка людей.

Ольга Харлан не залишилась осторонь жахливого злочину країни 404. Українська фехтувальниця відреагувала на ракетний удар по Сумах, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

Читайте також "Зупиніть вбивства українців": як спорт відреагував на ракетний удар по Сумах

Реакція Харлан

Титулована українська фехтувальниця опублікувала наслідки ракетного удару по Сумах. Ольга Харлан також висловила співчуття родинам загиблих від російської ракети та попросила світ відреагувати на огидний злочин окупантів якнайшвидше.

Удар росіян балістичними ракетами по Сумах. Центр міста. День, коли люди йдуть до церкви – Вербна неділя. Загинула 31 людина, двоє з них діти. Скільки часу потрібно СВІТУ, щоб зрозуміти? З терористами не може бути розмов! Щодня вбивають українців, мій народ.

– написала Харлан.

Олімпійська чемпіонка нагадала, що росіянам не місце у світовій спільноті. Зокрема, представників ворожої країни не повинно бути на міжнародних змаганнях.

Скрізь має бути тиск на Росію! Спорт – не виняток! Просто зараз на чемпіонаті світу серед кадетів та юніорів FIE дозволила брати участь у командних змаганнях рузьким/нейтральним спортсменам. Що суперечить усім рекомендаціям МОК. Чи це справедливо? Чи не цинічно? Риторичні питання. Ще один жахливий день у моїй країні. Мої співчуття всім родинам. Мої співчуття всій Україні,

– додала фехтувальниця.

Нагадаємо, що російський удар балістичними ракетами по Сумах спричинив багато жертв серед мирного населення. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули 34 людини.

Раніше Сергій Стаховський відреагував на ракетний удар по Сумах. Колишній тенісист назвав росіян терористами.