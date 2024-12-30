Легендарний гравець "синьо-гранатових" помер на 76-му році життя. Останнім часом він сильно хворів та був прикутий до інвалідного візку, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Барселони.

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Велична кар'єра Уго Сотіля

Уго Сотіль виступав на позиції атакувального хавбека. Пік його кар'єри припав на 1973 – 1976 роки.

Тоді перуанець виступав у Барселоні разом з легендою світового футболу Йоханом Кройфом. Разом вони завоювали чемпіонство Іспанії у сезоні 1973/1974.

В Перу Уго Сотіль вважається другим найкращим футболістом в історії після Теофіла Кубільяса. Зі збірною Чоло взяв участь у двох чемпіонатах світу 1970 та 1978 років.

Також у складі національної команди Перу Сотіль тріумфував на Копа Америка у 1975 році. Для "інків" цей титул став другим після перемоги у 1939 році.