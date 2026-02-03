"Китай знищить хокей": Трамп видав дивну заяву щодо Канади

Президент США Дональд Трамп продовжує хайпувати на світі спорту. Особливо часто очільник Білого дому з'являється у спортивних новинах напередодні чемпіонату світу-2026.

Серед скандальних тем Трампа виділяються в тому числі його напружені стосунки з Канадою. Президент США видав нову дику заяву про країну-сусідку, повідомляє Daily Mail.

Що сказав Трамп про Канаду?

Причиною для цього стала можлива торгівельна угода між Канадою та Китаєм, яка може суперечити економічним інтересам США. Трамп пригрозив Канаді та навіть згадав про її улюблений вид спорту.

Якщо Канада укладе угоду з Китаєм, ми зробимо щось дуже суттєве. У мене чудові стосунки з Китаєм і президентом Сі. Але ми не хочемо, щоб Китай захопив Канаду. Якщо вони укладуть угоду, Китай захопить Канаду. Перше, що вони зроблять – знищать хокей,

– заявив Дональд.

Ще однією скандальною темою, яку використовує президент США. є можлива анексія острова Гренландія. Через агресивні заяви Трампа відомі спортсмени налаштувались проти нього.

Гренландська біатлоністка Укалек Слеттмарк в інтерв'ю Associated Press відкрито розкритикувала Дональда через його ставлення до острова. А збірна Німеччини навіть погрожує бойкотувати ЧС-2026 після гучних заяв Трампа про Гренландію.

Що відомо про чемпіонат світу-2026?