Ірландія вирвала путівку у плей-оф відбору на ЧС-2026: гол на останніх секундах спричинив фурор

У неділю, 16 листопада, стали відомі декілька учасників плей-оф на чемпіонат світу-2026 з футболу. Найдраматичніша гра відбулась в Угорщині де місцева національна команда на останніх секундах програла збірній Ірландії.

Перша половина зустрічі закінчилась на користь угорців 2:1. Такий результат тримався рівно до 80-ї хвилини зустрічі, коли Трой Парротт вдруге засмутив голкіпера господарів, зрівнявши цифри на табло, пише 24 Канал.

Як Ірландія обіграла Угорщину?

Здавалось, що гра близька до бойової мирової, яка виводила Угорщину у плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Однак головний герой цього матчу Парротт був проти такого вигідного сценарію для угорців. Вже у компенсований до гри час Трой записав у свій актив третій гол в угорські ворота, принісши вольову перемогу Ірландії 2:3 на останніх секундах поєдинку.

Відео переможного голу у матчі Угорщина – Ірландія

Якою є фінальна ситуація у групі F?

Збірна Португалії набрала 13 балів та напряму вийшла на ЧС-2026, посівши перше місце.

Угорщина ж із 10 очками вирвала в Угорщини другу позицію. Натомість угорці посіли третю сходинку (8 пунктів).

Квартет замкнула збірна Вірменії, яка у груповому раунді відбору спромоглась набрати лише 3 бали.

До слова. Ірландія у своїй історії тричі грала на чемпіонаті світу. Свій найкращий результат збірна продемонструвала ще у далекому сезоні 1989 – 1990, коли вилетіла від Італії (0:1) у чвертьфіналі. Також ірландці двічі діставались до стадії 1/8 фіналу.

Після завершення матчу головний його герой Трой Парротт не стримав своїх емоцій. Ірландський футболіст розплакався під час флешінтерв'ю. Відповідне відео емоційного коментаря Парротта з'явилось RTE News.

Відео емоцій Парротта після переможного матчу

Також сльози були і в угорських гравців, але вже не від радості, а горя. Один із лідерів збірної Угорщини та англійського Ліверпуля Домінік Собослаї розридався після прикрої поразки, яка не дозволила його команді вийти у плей-оф кваліфікації на Мундіаль.

Переможний гол змусив ірландських фанів вибухнути. В одному з пабів уболівальники шаленіли від радості.

Відео емоцій ірландських фанів

Відзначимо, що Ірландія під час жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2026 повинна потрапити у третій кошик. Тому ірландці є у списку потенційних суперників збірної України, яка повинна потрапити у перший кошик.

Нагадаємо, що жеребкування стадії плей-оф відбудеться 20 листопада. Початок – о 14:00 (за київським часом).