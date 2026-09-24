Пресконференція Андреа Мальдери перед матчем Угорщина – Україна: онлайн-трансляція

Футбольна збірна України розпочинає свій шлях в Лізі націй 2026/2027. У першій зустрічі "синьо-жовті" протистоятимуть Угорщині.

Гра відбудеться в Будапешті на "Пушкаш-Арені" в п'ятницю, 25 вересня. Цей матч стане першим офіційним для Андреа Мальдери на чолі збірної України, повідомляє 24 Канал.

Що скаже тренер збірної України

Саме Угорщина вважається головним конкурентом України в боротьбі за перше місце в групі. Напередодні зустрічі наставник "синьо-жовтих" порведе пресконференцію.

Андреа Мальдера та один з гравців команди дадуть відповідь на запитання журналістів. Захід відбудеться 24 вересня, початок – о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція пресконференції Мальдери перед матчем Угорщина – Україна: дивитися відео

Як дебютував Мальдера

Матч Угорщина – Україна розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що Мальдера очолив збірну України у травні цього року.

Він замінив на цій посаді Сергія Реброва, з яким "синьо-жовті" не вийшли на ЧС-2026. Перші два матчі Андреа відбулись у червні та були товариськими.

Спочатку Україна обіграла Польщу з рахунком 2:0, а після цього не дограла спаринг із Данією. В середині другого тайму за рахунку 1:2 на користь скандинавів свідомість втратив Крістіан Еріксен, через що матч зупинили.

В Лізі націй наша команда гратиме в дивізіоні В. Суперниками по групі стануть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.