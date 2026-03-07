Угорський міністр Сіярто звинуватив українців у погрозах на адресу тенісистки

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що українці нібито шантажували тенісистку Панну Удварді перед матчем з Ангеліною Калініною. Ці звинувачення пролунали на тлі дипломатичного загострення у відносинах між країнами.

На турнірі у Туреччині Удварді отримала повідомлення з вимогою програти українці – інакше щось погане станеться з її родичами. Угорська влада без жодних доказів вирішила, що за цим стоять громадяни нашої держави, пише угорське медіа Index.

Що сталося перед матчем Ангеліни Калініної у Туреччині?

Панні Удварді перед матчем Antalya 2 Challenger надійшов електронний лист, де зловмисники стверджували, що "знають усе про її родину" і "мають дві групи біля Угорщини, які готові до війни".

Невідомі хотіли, щоб угорка поступилася Ангеліні Калініній, оскільки нібито зробили ставку на перемогу українки. Якщо Удварді не піде на співпрацю, вони погрожували, що викрадуть її маму і бабусю і утримуватимуть їх в заручниках, поки не отримають гроші.

Через цей інцидент матч Удварді з Калініною відбувся за порожніх трибун, а організатори турніру в Туреччині надали тенісистці додаткову охорону.

Зрештою угорка таки програла українці у двох партіях 5:7, 5:7.

Що сказав Сіярто про шантаж тенісистки?

Очільник угорської дипломатії без жодного розслідування дійшов висновку, що залякування на адресу його співвітчизниці надійшли саме від українців.

Ми увійшли в період відкритих погроз і шантажу. Українці показали своє справжнє обличчя. Президент смертельно погрожував нашому прем'єр-міністру, а тепер ми зіткнулися зі ще одним таким випадком щодо громадян Угорщини. Ганьба українцям,

– цинічно заявив міністр закордонних справ на своїй фейсбук-сторінці.

Як угорська влада раніше провокувала конфлікти з українцями у спорті?