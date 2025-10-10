У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України з футболу проведе свій перший номінально домашній матч у відборі на молодіжний чемпіонат Європи (U-21). Переглянути поєдинок проти Угорщини у прямій трансляції можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Другим суперником команди Унаї Мельгоси у кваліфікації на Євро-2027 стане збірна Угорщини. Поєдинок Україна U-21 – Угорщина U-21 відбудеться у словенському місті Мурська Собота на стадіоні "Фазанерія", інформує 24 Канал.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-21 – Угорщина U-21

У першому турі українська "молодіжка" розгромно перемогла Литву 4:0. Голи у литовські ворота забивали Кревсун, Корнійчук, Синчук і Гаджиєв.

Щодо Угорщини, то ця молодіжна збірна стартувала у відборі на Євро-2027 із виїзної мирової якраз проти Литви 1:1.

Нагадаємо, що також у групі "Н" змагаються за путівки на молодіжний чемпіонат Європи-2027 збірні Хорватії та Туреччини.

Зверніть увагу! Матч U-21 – Угорщина U-21 розпочнеться 10 жовтня о 19:00 (за київським часом).

Яка ситуація у групі "Н"?

Після стартового туру підопічні Мельгоси очолили у таблиці (3 бали), адже наша збірна стала єдиною командою у групі, яка стартувала із перемоги у відборі.

Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва здобули лише по одному пункту (дані Flashscore).

Наголосимо, що Литва набрала лише одне очко вже у двох зіграних турах.

Нагадаємо, що на сайті УАФ ще на початку жовтня з'явилась заявка збірної України U-21 на два найближчі матчі відбору на Євро-2027 потрапило 24 виконавці. На жаль, Мельгоса не зможе розраховувати на цілу низку інших гравців, які нещодавно завершили свій шлях зі збірною України на ЧС-2025 (U-20).

Після поєдинку проти Угорщини "синьо-жовті" зіграють ще й виїзний матч проти Хорватії (14 жовтня у Великій Гориці).