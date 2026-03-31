Збірна України з футболу 31 березня зіграє товариський поєдинок. Суперником "синьо-жовтих" стане Албанія, яка також не змогла відібратися на ЧС-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні у Валенсії. Початок о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Україна – Албанія: як подивитися матч?

Офіційним транслятором поєдинків збірної України з футболу на території нашої держави є ОТТ-платформа MEGOGO.

Матч буде доступний власникам підписок "Максимальна", "Оптимальна" і "Спорт", а також усіх пакетів "MEGOPACK". Для перегляду потрібно бути обрати відповідну трансляцію у розділі "Спорт" або ж у списку каналів знайти "Футбол 1".

Безкоштовна трансляція матчу Україна – Швеція буде доступна у мережі Т2 на каналі MEGOGO Спорт.

Коментаторами поєдинку будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

