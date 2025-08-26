Збірна України з футболу восени візьме участь у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" потрапили у квартет зі Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Саме з останніми підопічні Сергія Реброва зіграють у матчі четвертого туру. Визначилося місце, де наша національна команда прийматиме Азербайджан, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Де відбудеться матч Україна – Азербайджан?

Домашній поєдинок збірна України проведе з азербайджанцями у Польщі. Гра відбудеться у Кракові на стадіоні "Краковія".

Ця арена вміщує трохи більше, ніж 15 тисяч глядачів. На ній "синьо-жовті" вже двічі проводили свої матчі.

Зазначимо, що матч Україна – Азербайджан відбудеться 13 жовтня. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.



Де Україна прийматиме Азербайджан / Зображення УАФ

До слова. Вперше Україна грала на стадіоні "Краковія" 9 жовтня 2016 року у відборі до ЧС-2018 і здобула перемогу над Косово з рахунком 3:0 завдяки голам Артема Кравця, Андрія Ярмоленка та Руслана Ротаня. Другий поєдинок відбувся 27 вересня 2022 року в Лізі націй і тоді підопічні Олександра Петракова зіграли в безгольову нічию з Шотландією.

Раніше 24 Канал пригадував, як "синьо-жовті" виступали на чемпіонатах світу. Вперше наша національна команда намагалася пробитися на світову першість 1998 року.