Україна – Азербайджан: хто покаже матч у кваліфікації на ЧС-2026
- Матч Україна – Азербайджан у відборі на ЧС-2026 відбудеться 13 жовтня в Кракові та транслюватиметься на медіасервісі Megogo і телеканалі "MEGOGO СПОРТ".
- Команди зустрінуться вчетверте, попередні матчі закінчились нічиєю та перемогою України, а судитиме гру австрійська бригада арбітрів на чолі з Себастьяном Гісгамером.
Збірна України свій четвертий поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграє у понеділок, 13 жовтня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з національною командою Азербайджану.
Їх очне протистояння відбудеться у Кракові на стадіоні "Краковія". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч Україна – Азербайджан?
В Україні пряма трансляція поєдинку між Україною та Азербайджаном буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S.
Також матч Україна – Азербайджан буде доступний для перегляду у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Володимир Звєров. За годину до початку протистояння також розпочнеться традиційна аналітична студія.
Її ведучим буде Сергій Лук'яненко. Разом з ним четвертий матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексфутболісти збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.
Довідка. Після стартових трьох турів Україна посідає друге місце у групі D, Підопічні Сергія Реброва набрали чотири очка і наразі відстають від лідера на п'ять залікових балів.
Зазначимо, що УЄФА обслуговувати цей поєдинок призначила австрійську бригаду арбітрів. Головним рефері буде Себастьян Гісгамер, йому допомагатимуть асистенти Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер.
Історія протистоянь збірних України й Азербайджану
- За інформацією Transfermarkt, команди вчетверте зустрінуться між собою.
- Перші два поєдинки мали товариський статус й обидва відбулися у 2006 році. В Баку вони зіграли внічию 0:0, а в Києві "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0.
- Втретє ці збірні протистояли один одному вже в цьому відборі на ЧС-2026. У вересні команди не визначили сильнішого – 1:1.