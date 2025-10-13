Їх очне протистояння відбудеться у Кракові на стадіоні "Краковія". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Україна – Азербайджан?

В Україні пряма трансляція поєдинку між Україною та Азербайджаном буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S.

Також матч Україна – Азербайджан буде доступний для перегляду у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Володимир Звєров. За годину до початку протистояння також розпочнеться традиційна аналітична студія.

Її ведучим буде Сергій Лук'яненко. Разом з ним четвертий матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексфутболісти збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Довідка. Після стартових трьох турів Україна посідає друге місце у групі D, Підопічні Сергія Реброва набрали чотири очка і наразі відстають від лідера на п'ять залікових балів.

Зазначимо, що УЄФА обслуговувати цей поєдинок призначила австрійську бригаду арбітрів. Головним рефері буде Себастьян Гісгамер, йому допомагатимуть асистенти Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер.

Історія протистоянь збірних України й Азербайджану