Их очное противостояние состоится в Кракове на стадионе "Краковия". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Украина – Азербайджан?

В Украине прямая трансляция поединка между Украиной и Азербайджаном будет доступна на медиасервисе Megogo. Зрители смогут посмотреть эту игру по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S.

Также матч Украина – Азербайджан будет доступен для просмотра в свободном доступе. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Отметим, что комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Владимир Зверов. За час до начала противостояния также начнется традиционная аналитическая студия.

Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко. Вместе с ним четвертый матч "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира-2026 будут обсуждать приглашенные гости – экс-футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Справка. После стартовых трех туров Украина занимает второе место в группе D, Подопечные Сергея Реброва набрали четыре очка и сейчас отстают от лидера на пять зачетных баллов.

Отметим, что УЕФА обслуживать этот поединок назначила австрийскую бригаду арбитров. Главным рефери будет Себастьян Гисгамер, ему будут помогать ассистенты Роланд Ридель и Сантино Шрайнер.

История противостояний сборных Украины и Азербайджана