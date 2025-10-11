Збірна України з футболу проведе четверту зустріч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з головним аутсайдером своєї групи.

Суперником "синьо-жовтих" стане Азербайджан. Це буде домашній матч для нашої збірної, повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Україна – Азербайджан?

Він відбудеться у польському Кракові на стадіоні "Краковія". Очне протистояння між командами відбудеться 13 жовтня.

Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом. За даними УЄФА, обслужить цей поєдинок австрійська бригада суддів на чолі з Себастьяном Гішамером.

Йому допомагатимуть асистенти Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер. Четвертим арбітром стане Вальтер Альтман, а суддями VAR будуть Мануель Шуттенгрубер і Крістіан-Петру Чокірка.

До слова. У групі D також змагаються за вихід на ЧС-2026 Франція та Ісландія. Саме матчами з ними підопічні Сергія Реброва завершувати відбірковий етап. Вони відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.

Нагадаємо, що це буде вже другий поєдинок між Україною та Азербайджаном у відборі на майбутню світову першість. В Баку команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1.

За даними Transfermarkt, збірні раніше тричі протистояли одна одній. Наразі мінімальну перевагу мають "синьо-жовті" – одна перемога та дві нічиї (баланс голів 7:1).

Яка ситуація у групі D після трьох турів?