У понеділок, 13 жовтня, відбулися матчі кваліфікаційного раунду відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них збірна України на умовно домашньому полі приймала Азербайджан.

"Синьо-жовті" здобули непросту перемогу з рахунком 2:1. На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров підбив підсумки цього поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Збірна України у "валідольному" матчі вирвала перемогу в Азербайджану у відборі на ЧС-2026

Що сказав Ребров після матчу з Азербайджаном?

Він розповів, що на команду тиснула відповідальність за результат. який мав надважливе значення. Тому наставник насамперед щасливий, що підопічні змогли набрати три залікові бали.

Була дуже важлива гра, дуже важливі три очки. Ця відповідальність позначалася на гравцях. Після перемоги в Ісландії було дуже важливо перемогти й сьогодні. Тому десь позначилася нервозність, особливо в другому таймі, коли нам потрібно було йти вперед. Перед матчем ЗМІ звертали увагу, що в нас відсутні п'ять ключових гравців атаки. Було непросто. Але я вдячний, що ті виконавці, які вийшли, відпрацювали на максимумі й вирвали цей дуже важливий результат,

– сказав Ребров.

Також головний тренер "синьо-жовтих" висловився про збірну Азербайджану, яка в обох поєдинках відбору створила чимало проблем Україні, попри статус головного аутсайдера групи:

"Збірна Азербайджану – це, на мою думку, команда високого рівня. Вона грає дуже компактно в обороні. Ісландія надала нам багато простору, який ми змогли використати. Сьогодні простору не було. Будь-яку команду, яка обороняється компактно, важко обіграти. Також ми вже говорили про те, що відразу п'ять ключових гравців атаки в нас травмовані. Тому було важко. На такому рівні всі суперники дуже важкі. Надто клуб з Азербайджану зараз виступає в Лізі чемпіонів".

Наприкінці пресконференції Сергій Ребров розповів, як почувається після двох дуже непростих перемог, адже був перед ними під шаленим тиском.

Я вдячний вам, що немає таких запитань, які виводять із себе. Тому почуваюся нормально. Знаю, що могли бути запитання важчі. Але вдячний вам, що ви мені дали трішки відпочити,

– заявив тренер.

Повна післяматчева пресконференція Сергія Реброва: дивіться відео

Зазначимо, що після матчу перемогу України також прокоментував один з головних героїв зустрічі та всього жовтневого збору Руслан Маліновський. Він за системою гол + пас зробив чотири результативні дії у двох іграх і зізнався, чи це найуспішніший його приїзд до збірної за всю історію.

"Якщо такі цифри – то, напевно, так. Не хочеться ніде літати, тому що попереду ще дві гри, у яких це буде неважливо. Потрібно набирати мінімум два очки. Дуже приємно, що забив м’яч, і дуже радий за Олексія Гуцуляка. Він дуже добре працював – це було видно як на тренуваннях, так і в іграх. У нього є дуже класні якості: ліва нога, і він добре грає головою. Сьогодні забив головою і віддав асист. Вітаю всіх українців, усіх уболівальників із цією перемогою", – цитує Маліновського Трибуна.

До слова. Це був 68-й матч для Маліновського у складі збірної України. У них він забив 10 голів і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, що в паралельному матчі групи D Ісландія та Франція зіграли внічию з рахунком 2:2.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?