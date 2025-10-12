Несподівані проблеми виникли у збірної Азербайджану перед поєдинком відбору на ЧС-2026 з Україною. Виявилося, що суперник "синьо-жовтих" прибув у Польщу без свого багажу.

Збірна Азербайджану не змогла розпочати підготовку до матчу з Україною після прибуття до Польщі. Все через багаж, який вчасно не доставили разом з командою, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Пьотра Шльонка.

До теми Україна – Азербайджан: о котрій годині розпочнеться матч відбору на ЧС-2026 з футболу

Куди зник багаж збірної Азербайджану?

За інформацією джерела, перше тренування збірної Азербайджану у Польщі повинно було відбутися 11 жовтня. Однак через відсутність речей його довелося скасувати.

Речі збірної Азербайджану не прибули з ними рейсом до Польщі. Виникла велика плутанина, і азербайджанці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України, як планувалося,

– повідомив журналіст.

Неприємний інцидент трапився через організаційні моменти. Річ у тім, що літак, на якому збірна Азербайджану прибула до Польщі, не мав змоги забрати усі речі.

Про це повідомив азербайджанський журналіст Джейхун Алієв у коментарі для sport.ua.

"Літак, який здійснював переліт з Парижа до Кракова, був менше за те повітряне судно, на якому збірна Азербайджану прилетіла до столиці Франції. Тому весь багаж вмістити у літак на Польщу не вдалося. Та частина, яка залишилася, була доставлена пізньої ночі", – розповів журналіст.

Зазначимо, що 10 жовтня збірна Азербайджану зустрічалася у Парижі з Францією. Лідер квартету Н здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Головне про матч Україна – Азербайджан