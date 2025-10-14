Вболівальники протягом гри традиційно голосували за "Лева матчу" й врешті-решт ця нагорода дісталася Руслану Маліновському. Своєю думкою щодо головного героя зустрічі поділився Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

Кого Леоненко вважає гравцем матчу?

Колишній форвард збірної України погодився, що півзахисник Дженоа провів чудову гру. Проте він вважає, що цю нагороду мав отримати інший футболіст, який незаслужено залишився в тіні.

"Для мене найкращий гравець – Гуцуляк. І тому, що забив головою, хоча зазвичай наші півзахисники головою не вміють грати, і тому, що відмінно зловив м'яч лівою та скинув товаришеві Маліновському. Не кожен футболіст зможе віддати такий гольовий пас.

Так, Маліновський вже другу гру поспіль виглядає дуже добре. І знову з правої забив. Правда, знову розстрілював. Це гол не Маліновського, а Гуцуляка. Хочу привітати Буткевича. У цих двох матчах Гуцуляк брав участь скрізь. Після таких ігор його ціна зросла пристойно", – заявив Леоненко.

До слова. В поєдинку Україна – Азербайджан Руслан Маліновський і Олексій Гуцуляк забили по голу з асистів один одного. У голосуванні за "Лева матчу" півзахисник Дженоа з відривом випередив інших гравців, набравши 55%.

Нагадаємо, що напередодні Юрій Вернидуб прокоментував виступ підопічних Сергія Реброва проти азербайджанців. Він мав чимало питань до нашої національної команди, а зі знаком плюс окремо відзначив саме Маліновського.

