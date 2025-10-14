У понеділок, 13 жовтня, збірна України з футболу провела поєдинок четвертого туру у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" був Азербайджан.

Підопічні Сергія Реброва здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1. Після матчу емоціями від виступу нашої національної команди поділився Юрій Вернидуб, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Що сказав Вернидуб про гру Україна – Азербайджан?

Досвідчений тренер заявив, що його потішив результат. При цьому в нього є чимало запитань до захисту збірної України, а також окремо відзначив головного героя жовтневих матчів у складі "синьо-жовтих" Руслана Маліновського, який став "Левом матчу".

"Те, що перемогли – дуже добре. Дійсно молодці. Зараз є шанс в боротьбі за друге місце. Сама гра – розумів, що вона буде обережна. Було декілька змін, це також нормально. В цілому хлопці грали з бажанням, з іскоркою. Але багато чого не вистачало, не виходило. Найгірша ланка, на мій погляд – це лінія захисту. Дуже не вразила.

Атака – зовсім інші думки та погляди. Особливо – це Маліновський. Я його хочу привітати з поверненням, він справді глиба української збірної. Два матчі він зіграв за будь-якою шкалою на найвищий бал", – сказав Вернидуб.

Також колишній наставник Кривбаса прокоментував висловлювання Сергія Реброва про те, що після другого забитого м’яча футболісти збірної України грали на утримання результату. Він розкритикував такий підхід до футболу.

Для мене це нездорова ситуація. Бо якщо ти починаєш зберігати результат, дуже рідко, коли ти цього досягаєш. Також це було й у грі в Азербайджані. Тому над цим треба працювати, щоб не допускати цього,

– заявив фахівець.

Зазначимо, що також своє невдоволення щодо виступу збірної України в поєдинку з Азербайджаном висловив колишній тренер "синьо-жовтих" Йожеф Сабо. Він заявив, що суперників такого рівня треба перегравати впевненіше.

"Не очікував я, що буде така важка гра, але це повністю провина наших гравців. Ну не вміють вони тримати м’яч! Не тримається він в ногах наших хлопців абсолютно. Відбір – втрата, відбір – втрата, і так постійно. Я теж, дивлячись гру, переживав… Ну що це таке?

Україна веде в рахунку й замість того, щоб заспокоїти гру, притримати м’яч, контролювати те, що відбувається на полі, наші припускають помилку за помилкою. Багато браку, дуже багато. Все це говорить про невисокий клас наших гравців", – цитує Сабо BLIK.

Що відомо про відбір збірної України на ЧС-2026?