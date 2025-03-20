Битва за путівку в дивізіон A: хто транслюватиме матч Україна – Бельгія в Лізі націй

У четвер, 20 березня, відбудуться перші поєдинки плей-оф Ліги націй-2024/2025 з футболу. В одному з них візьме участь і збірна України.

Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Бельгії. Матч відбудеться у Мурсії на арені "Естадіо Енріке Рока", пише 24 Канал.

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Де дивитися гру Україна – Бельгія

Поєдинок розсудить швейцарська бригада арбітрів на чолі з 36-річним Сандро Шерером, який раніше двічі у своїй кар'єрі обслуговував матчі українських команд. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Ця гра стане лише другою в історії протистоянь між Україною та Бельгією. Вони зустрічалися на Євро-2024 та зіграли внічию з рахунком 0:0.

Її можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Дивитися поєдинок на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення".

Зазначимо, що на медіасервісі буде доступний матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно". Також трансляція буде у вільному доступі – на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

До слова. Передматчева студія розпочнеться о 20:30, де ведучі та експерти поділяться своїми очікуваннями від гри. Коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Нагадаємо, що на кону двоматчевого протистояння стоїть путівка в дивізіон A Ліги націй на наступний сезон. Матч-відповідь відбудеться 23 березня в Генку.