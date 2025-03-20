Україна – Бельгія: колишній гравець "синьо-жовтих" дав точний прогноз на матч

У четвер, 20 березня, відбудуться поєдинки плей-оф Ліги націй-2024/2025 з футболу. В одному з них зустрінуться збірні України та Бельгії.

Вони будуть боротися за місце в дивізіоні A на наступний сезон. Перший матч буде умовно домашнім для команди Сергія Реброва та відбудеться в іспанській Мурсії.

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Прогноз від Федецького

Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився колишній захисник збірної України Артем Федецький. Він спрогнозував перебіг подій гри та назвав рахунок, з яким вона закінчиться, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

"Оскільки доля протистояння буде вирішуватися за результатами двох поєдинків, то в Мурсії суперники особливо не ризикуватимуть, і все закінчиться підписанням мирної угоди – 1:1.

Вважаю, що для української збірної це буде прийнятним підсумком. Хоча, звичайно, бажано, щоб в Мурсії та в Генку наші обійшлися без серйозних кадрових втрат", – сказав Федецький.

До слова. Поєдинок Україна – Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна текстова трансляція та оперативно з'являтимуться відео з голами.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться в Бельгії 23 березня. До цього команди лише одного разу зустрічалися між собою – нічия 0:0 на Євро-2024.