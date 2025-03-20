Ексгравець збірної України назвав найнебезпечнішого футболіста Бельгії

У четвер, 20 березня, збірна України зіграє перший матч у плей-оф Ліги націй-2024/2025. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть національній команді Бельгії.

Колишній гравець збірної України Сергій Сидорчук висловився стосовно матчу проти Бельгії. Півзахисник назвав найнебезпечнішого гравця Бельгії, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".

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Проблема для збірної України

Сергій Сидорчук пройшовся по складу гравців збірної Бельгії. Ексфутболіст збірної України вважає, що найбільшу загрозу становить не Ромелу Лукаку, якого на Євро-2024 закрив Олександр Сваток.

Сидорчук вважає, що Доку, попри його помилки у грі, може скласти найбільшу небезпеку для збірної України у грі. Сергій зазначив, що проти нього складно грати один в один.

Доку може викликати занепокоєння серед захисників, коли починає обігрувати один в один. І для мене це зараз найнебезпечніший гравець у бельгійців,

– сказав Сидорчук.

Сергій Сидорчук утримався від прогнозів на матч Україна – Бельгія. Ексгравець "синьо-жовтих" зазначив, що він буде просто дивитись футбол та вболівати за збірну

Нагадаємо, що матч між Україною та Бельгією розпочнеться о 21:45 за київським часом.