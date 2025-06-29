Україна обіграла Болгарію в лобовому матчі волейбольної Ліги націй
- Збірна України з волейболу перемогла Болгарію з рахунком 3:1, завершивши другий ігровий тиждень Ліги націй.
- Україна набрала 15 очок і займає п'яту сходинку, готуючись до наступного матчу проти Нідерландів 16 липня.
Поєдинком проти Болгарії збірна України завершувала другий ігровий тиждень Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано зуміли поліпшити свої шанси на вихід у плей-оф.
Поєдинок 8-го туру Ліги націй Україна – Болгарія відбувся у неділю, 29 червня. У двох попередніх матчах турніру "синьо-жовті" здобули дві перемоги, пише 24 Канал.
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Як зіграла збірна України
Стартовий сет був за болгарами, які відірвалися в рахунку – 10:4. Українці зуміли скоротити розрив, але зрештою поступилися – 20:25.
У наступній партії "синьо-жовті" нав'язали боротьбу суперникам, з якої вийшли переможцями – 25:19. Рахунок у матчі став рівним – 1:1.
У третій партії рівна боротьба тривала до рахунку 22:22. Та все ж підопічні Лосано вирвали перемогу – 26:24.
Вирішальний сет теж був за українцями, які закрили партію з рахунком 25:22 та виграли поєдинок (3:1).
Україна – Болгарія 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)
Після восьми зіграних матчів збірна України набрала 15 очок та займає п'яту сходинку. Для виходу в стадію плей-оф потрібно завершити турнір у вісімці.
Турнірне положення в Лізі націй / скриншот з сайту flashscore.ua
Свій наступний матч команда Рауля Лосано зіграє 16 липня проти збірної Нідерландів, яка наразі йде 17-ю. Зустріч розпочнеться о 14:00 за Києвом. Після цього матчу українці зіграють проти Італії, Сербії та Канади.
Раніше повідомлялося, що збірна України вийшла у фінал жіночої золотої Євроліги-2025. "Синьо-жовті" вперше за останні два роки зіграють у вирішальному матчі.