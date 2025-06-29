Україна обіграла Болгарію в лобовому матчі волейбольної Ліги націй

Поєдинком проти Болгарії збірна України завершувала другий ігровий тиждень Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано зуміли поліпшити свої шанси на вихід у плей-оф.

Поєдинок 8-го туру Ліги націй Україна – Болгарія відбувся у неділю, 29 червня. У двох попередніх матчах турніру "синьо-жовті" здобули дві перемоги, пише 24 Канал.

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Як зіграла збірна України

Стартовий сет був за болгарами, які відірвалися в рахунку – 10:4. Українці зуміли скоротити розрив, але зрештою поступилися – 20:25.

У наступній партії "синьо-жовті" нав'язали боротьбу суперникам, з якої вийшли переможцями – 25:19. Рахунок у матчі став рівним – 1:1.

У третій партії рівна боротьба тривала до рахунку 22:22. Та все ж підопічні Лосано вирвали перемогу – 26:24.

Вирішальний сет теж був за українцями, які закрили партію з рахунком 25:22 та виграли поєдинок (3:1).

Україна – Болгарія 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Після восьми зіграних матчів збірна України набрала 15 очок та займає п'яту сходинку. Для виходу в стадію плей-оф потрібно завершити турнір у вісімці.

Турнірне положення в Лізі націй / скриншот з сайту flashscore.ua

Свій наступний матч команда Рауля Лосано зіграє 16 липня проти збірної Нідерландів, яка наразі йде 17-ю. Зустріч розпочнеться о 14:00 за Києвом. Після цього матчу українці зіграють проти Італії, Сербії та Канади.

Раніше повідомлялося, що збірна України вийшла у фінал жіночої золотої Євроліги-2025. "Синьо-жовті" вперше за останні два роки зіграють у вирішальному матчі.