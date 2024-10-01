Збірна України з футзалу вкрай вдало виступає на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Підопічні Олександра Косенка опинились за крок від виходу у фінал, повідомляє 24 Канал.

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У боротьбі за омріяну путівку "синьо-жовті" зійдуться із Бразилією. Шлях на Мундіалі розпочався для України провально, наша команда без шансів поступилась Аргентині (1:7).

Втім далі пішли суперники полегше, тому наша збірна покращила результати. У групі "синьо-жовті" впорались із Анголою та Афганістаном, що дозволило вийти у плей-оф з другої сходинки.

Там же підопічним Косенка випав непоганий жереб. Україна спочатку пройшла Нідерланди (3:1), а у чвертьфіналі влаштувала феєрію із Венесуелою (9:4). Це дозволило повторити свій найкращий в історії виступ на Мундіалі.

До півфіналу Україна також доходила у 1996-му. Зараз же нашим суперником буде найтитулованіша збірна в історії футзальних ЧС. Бразильці виграли 5 з дев'яти Мундіалів і наразі вважаються головним претендентом на перемогу у цьому турнірі.

Довідка. Матч Україна – Бразилія в рамках 1/2 фіналу ЧС-2024 з футзалу відбудеться у середу, 2 жовтня, в Ташкенті. Початок – о 18:00 за київським часом. Переможець матчу у фіналі Мундіаля зіграє проти тріумфатора пари Франція – Аргентина.

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