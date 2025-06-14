Україна втратила перемогу в матчі з Бразилією, зазнавши першої поразки в Лізі націй

У Ріо-де-Жанейро тривають матчі волейбольної Ліги націй. У третьому турі збірна України зустрічалася з господарями майданчика.

Суперник збірної України займає сьоме місце у світовому рейтингу. Фактор рідних стін та підтримка трибун вплинули на кінцевий результат, пише 24 Канал.

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Підсумок матчу Україна – Бразилія

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, в якій жодна з команд не хотіла поступатися лідерством. Втім, кінцівка була за "синьо-жовтими", які забрали партію – 25:19.

У другому сеті підопічні Рауля Лосано домінували на майданчику, відірвавшись на 10 очок. У підсумку українці закрили партію з розгромним рахунком – 25:14.

В наступному сеті далася взнаки втома наших волейболістів. Бразильці перехопили ініціативу та за підтримки своїх вболівальників забрали сет – 25:22.

Піймавши кураж господарі виграли четвертий сет, зрівнявши рахунок у зустрічі. У вирішальній партії бразильці довели свою перевагу – 15:10.

Бразилія – Україна 3:2 (19:25, 14:25, 25:22, 25:23, 15:10)

Після трьох турів збірна України набрала 6 очок та займає третє місце в таблиці Ліги націй. Нагадаємо, що в дебютному поєдинку команда Лосано розгромила США з рахунком 3:0, а в другому у вольовому стилі перемогли Кубу – 3:2.

У неділю, 15 червня, Україна зіграє з командою Ірану. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за Києвом.