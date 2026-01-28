Оце заруба: Україна обіграла чехів і вийшла в плей-оф Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу у заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи на класі подужала Чехію. Далі на нас чекає куди більш статусний суперник.

У третій грі підопічних Олександра Косенка влаштовував і нічийний результат. Проте команда була заряджена перемагати і досягла бажаного, пише 24 Канал.

Як зіграли Україна і Чехія на Євро-2026 з футзалу?

Старт матчу видався дещо нервовим, тривалий час м'яч вперто не хотів лізти у сітку воріт чехів. Проте допомогла індивідуальна майстерність.

Чернявський класно зачепився за м'яч, пішов на удар з гострого кута і від стійки вразив ціль. А після цього виконав ефектне сальто.



Святкування у виконанні Ігоря Чернявського / фото UEFA

Не встиг годинник відрахувати одну хвилину, як рахунок вже було подвоєно. Класне далеке вкидання Сухова рикошетом від голкіпера чехів перетворилося на гол Жука. Вийшло курйозно, але від цього не менш приємно.

Після перерви Абакшин скористався тим, що чехи пішли грати у п'ять польових і довів перевагу до розгромної. Згодом він же класним ударом в дотик оформив дубль і запалив на табло у Ризі цифру 4.

Чехи все ж спромоглися створити трошки інтриги, забивши двічі, але отримали у відповідь шикарний слаломний прохід від Шведа з голом. І навіть ще один пропущений не зіпсував Україні переможного настрою. 5:3 у підсумку.

З ким Україна гратиме у плей-оф Євро-2026?