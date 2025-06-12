УЄФА визнав футболіста збірної України найкращим гравцем матчу з Данією

Молодіжна збірна України зазнала поразки в стартовому матчі проти Данії на Євро-2025. Однак найкращим гравцем поєдинку, за версією УЄФА, став представник "синьо-жовтих".

Підопічні Унаї Мельгоси по ходу матчу двічі вели в рахунку після голів Волошина та Брагару. В обох випадках своїм партнерам по команді асистував Олег Очеретько, пише 24 Канал.

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Хто став найкращим гравцем матчу Україна – Данія

У підсумку саме півзахисник Карпат, права на якого належать Шахтарю, став найкращим гравцем матчу Україна – Данія за версією експертів УЄФА. Після поєдинку Олег отримав нагороду від організаторів Євро-2025.

Олег Очеретько – найкращий гравець матчу Україна – Данія / фото УАФ

На жаль, яскрава гра Очеретька не допомогла "синьо-жовтим" здобути перемогу. Українці зазнали поразки з рахунком 2:3.

Зазначимо, що на рахунку Олега Очеретька 27 матчів у складі молодіжної збірної України U-21. У цих поєдинках хавбек забив 4 голи та віддав 6 асистів. Для Олега це друге Євро в кар'єрі. У 2023 році він разом з командою Руслана Ротаня дійшов до півфіналу.

Наступний матч на молодіжному ЧЄ-2025 Україна зіграє 15 червня проти Фінляндії. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за Києвом.