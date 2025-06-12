Головний тренер збірної України U-21 прокоментував поразку на старті Євро-2025

Молодіжна збірна України невдало розпочала чемпіонат Європи. У стартовому турі "синьо-жовті" поступилися Данії на останніх хвилинах матчу.

Підопічні Унаї Мельгоси двічі вели в рахунку після влучних ударів Волошина та Брагару. Проте у підсумку поступилися супернику – 2:3, пише 24 Канал.

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Мельгоса назвав причини поразки від Данії

Після матчу головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував результат. Він назвав ключові моменти, через які його підопічні поступилися.

Важкий суперник, ми так і думали, що буде складний матч. Ми добре розпочали, але потім робили помилки, які зазвичай не робимо. Так не можна проти такого противника. Намагалися тримати свій ритм у другому таймі, проте не все вдалося. Почали обмінюватися голами й наприкінці не змогли зрівняти, не вистачило гола,

– зауважив Мельгоса.

На грі команди також позначилися травми провідних гравців. Мельгоса розповів, що Ілля Крупський ще не відновився від ушкодження. А Єгор Ярмолюк не може витримати весь матч, тому з'явився лише в другому таймі.

Загалом гра команди сподобалася тренеру, але потрібно буде покращувати реалізацію. До речі, це був вже 13-й поєдинок в історії протистояння України та Данії.

Нагадаємо, що в наступному турі Україна зіграє проти Фінляндії. Поєдинок відбудеться у неділю, 15 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.