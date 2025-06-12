Головний тренер збірної України U-21 прокоментував поразку на старті Євро-2025
- Молодіжна збірна України U-21 поступилася Данії з рахунком 2:3 на старті Євро-2025, попри те, що двічі вела в рахунку.
- Головний тренер Унаї Мельгоса зазначив, що поразка пов'язана з помилками та травмами гравців, зокрема Іллі Крупського і Єгора Ярмолюка.
Молодіжна збірна України невдало розпочала чемпіонат Європи. У стартовому турі "синьо-жовті" поступилися Данії на останніх хвилинах матчу.
Підопічні Унаї Мельгоси двічі вели в рахунку після влучних ударів Волошина та Брагару. Проте у підсумку поступилися супернику – 2:3, пише 24 Канал.
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Мельгоса назвав причини поразки від Данії
Після матчу головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував результат. Він назвав ключові моменти, через які його підопічні поступилися.
Важкий суперник, ми так і думали, що буде складний матч. Ми добре розпочали, але потім робили помилки, які зазвичай не робимо. Так не можна проти такого противника. Намагалися тримати свій ритм у другому таймі, проте не все вдалося. Почали обмінюватися голами й наприкінці не змогли зрівняти, не вистачило гола,
– зауважив Мельгоса.
На грі команди також позначилися травми провідних гравців. Мельгоса розповів, що Ілля Крупський ще не відновився від ушкодження. А Єгор Ярмолюк не може витримати весь матч, тому з'явився лише в другому таймі.
Загалом гра команди сподобалася тренеру, але потрібно буде покращувати реалізацію. До речі, це був вже 13-й поєдинок в історії протистояння України та Данії.
Нагадаємо, що в наступному турі Україна зіграє проти Фінляндії. Поєдинок відбудеться у неділю, 15 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.