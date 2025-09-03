Укр Рус
3 вересня, 18:02
Україна – Франція: дата першого поєдинку у відборі на ЧС-2026

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Збірна України стартує у відборі на ЧС-2026 матчем проти Франції, який пройде 5 вересня у Вроцлаві.
  • Відбіркова група D включає Україну, Францію, Азербайджан та Ісландію, причому Франція вважається фаворитом.
  • У ЧС-2026 виходять 16 європейських збірних, причому 12 переможців груп отримають путівки напряму, а решта місць розіграються у плей-оф.

Національна збірна України у вересні стартує у кваліфікаційному відборі на чемпіонат світу-2026. У першому матчі підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Франції.

У відбірковій групі на ЧС-2026 суперниками збірної України будуть Франція, Азербайджан та Ісландія. Віцечемпіони світу вважаються головними фаворитами квартету D, пише 24 Канал.

 Де та коли відбудеться матч Україна – Франція?

Через військову агресію Росії збірна України проводить домашні матчі не в рідних стінах, а на виїзді. Поєдинок проти Франції "синьо-жовті" зіграють на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві.

Матч 1-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться 5 вересня. Гра у Вроцлаві розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У паралельному матчі першого туру зустрінуться суперники збірної України по групі D: Ісландія – Азербайджан. Цей матч теж розпочнеться о 21:45.

Важливо. Свій наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє 9 вересня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Азербайджаном.

Хто виходить з групи на ЧС-2026?

  • Згідно з регламентом на ЧС-2026 виходять 16 європейських збірних.
  • 12 переможців відбіркових груп напряму отримають путівки на Мундіаль.
  • Ще чотири місця розіграють у плей-оф. У ньому візьмуть участь 12 збірних, що зайняли другі місця у відбіркових групах, а також 4 найкращі переможці груп у Лізі націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця у відборі.
  До речі, ШІ оцінив шанси збірної України у матчі проти віцечемпіона світу команди Франції.