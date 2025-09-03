Україна – Франція: дата першого поєдинку у відборі на ЧС-2026
- Збірна України стартує у відборі на ЧС-2026 матчем проти Франції, який пройде 5 вересня у Вроцлаві.
- Відбіркова група D включає Україну, Францію, Азербайджан та Ісландію, причому Франція вважається фаворитом.
- У ЧС-2026 виходять 16 європейських збірних, причому 12 переможців груп отримають путівки напряму, а решта місць розіграються у плей-оф.
Національна збірна України у вересні стартує у кваліфікаційному відборі на чемпіонат світу-2026. У першому матчі підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Франції.
У відбірковій групі на ЧС-2026 суперниками збірної України будуть Франція, Азербайджан та Ісландія. Віцечемпіони світу вважаються головними фаворитами квартету D, пише 24 Канал.
Читайте також Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця
Де та коли відбудеться матч Україна – Франція?
Через військову агресію Росії збірна України проводить домашні матчі не в рідних стінах, а на виїзді. Поєдинок проти Франції "синьо-жовті" зіграють на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві.
Матч 1-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться 5 вересня. Гра у Вроцлаві розпочнеться о 21:45 за київським часом.
У паралельному матчі першого туру зустрінуться суперники збірної України по групі D: Ісландія – Азербайджан. Цей матч теж розпочнеться о 21:45.
Важливо. Свій наступний поєдинок у відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє 9 вересня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Азербайджаном.
Хто виходить з групи на ЧС-2026?
- Згідно з регламентом на ЧС-2026 виходять 16 європейських збірних.
- 12 переможців відбіркових груп напряму отримають путівки на Мундіаль.
- Ще чотири місця розіграють у плей-оф. У ньому візьмуть участь 12 збірних, що зайняли другі місця у відбіркових групах, а також 4 найкращі переможці груп у Лізі націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця у відборі.
- До речі, ШІ оцінив шанси збірної України у матчі проти віцечемпіона світу команди Франції.