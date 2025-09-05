Онлайн-трансляція матчу Україна – Франція у кваліфікації ЧС-2026
- Україна та Франція зустрінуться у Вроцлаві у кваліфікаційному матчі на чемпіонат світу-2026.
- Матч розпочнеться 5 вересня о 21:45 за київським часом.
Збірні України та Франції відіграють стартовий матч у відборі на чемпіонат світу-2026. За ходом зустрічі можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.
Збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Стартовий матч відбору підопічні Сергія Реброва проведуть у Вроцлаві проти збірної Франції, повідомляє 24 Канал.
Як вийти на чемпіонат світу?
Вихід на ЧС-2026 є головним завданням для тренерського штабу Сергія Реброва. Заради цієї мети наставнику пробачили провал на Євро-2024 та посередні результати в Лізі націй.
Цього ж року Україна вразила лише у першому матчі проти Бельгії, вигравши 3:1 у стикових зустрічах. Втім у матчі-відповіді "червоні дияволи" оформили камбек (0:3).
А у червні "синьо-жовті" не були надто успішними на товариському турнірі Canadian Shield – 2:4 проти Канади та 2:1 із Новою Зеландією. Але усі ці поєдинки мають менш важливий статус за ігри кваліфікації на ЧС.
Україна опинилась у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. Щоб вийти напряму на Мундіаль, треба вигравати квартет. А для цього потрібно як мінімум не програти віцечемпіонам світу французам.
Команда Дешама виходила у фінали двох останніх Мундіалів, а на Євро-2024 дійшла до півфіналу. "Ле Бле" мають велику кількість зірок, таких як Мбаппе, Меньян, Дембеле, Дуе, Екітіке та брати Тюрами.
Де дивитися
Матч Україна – Франція онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 5 вересня о 21:45 (за київським часом).
Зустріч пройде у Вроцлаві на стадіоні "Тарчінскі Арена". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Франція. Тут також будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.