Вже у п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила в одну групу до Франції, Азербайджану та Ісландії.

Якраз номінально домашнім матчем проти французів українська збірна розпочне кваліфікацію до чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок запланований на 5 вересня та розпочнеться о 21:45 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Як Україна вперше та поки що востаннє перемагала Францію?

Найближчий матч не стане дебютною очною грою для України та Франції. У своїй історії ці національні команди зустрічались між собою вже аж 12 разів.

Уперше ці футбольні збірні зіграли між собою 27 березня 1999 року. Команди зустрілись у рамках групового етапу кваліфікації ЧС. Та гра закінчилась нульовою мировою.

На жаль, досвід виступів проти французької збірної є для українців вкрай гірким – лише одна перемога у лобових протистояннях. Ця перша та поки що остання звитяга над "Ле Бле" датована 15 листопада 2013 року. Це був перший матч кваліфікації до ЧС (сезон-2013/2014).

На НСК "Олімпійський" у Києві уболівальники футболу побачили справжню насолоду у виконанні нашої збірної. Щоправда, той матч закінчився перемогою України з рахунком 2:0, але обидва голи були забиті у другому таймі. На 61-й хвилині нулі на табло розмочив Роман Зозуля, а на 82-й перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Андрій Ярмоленко.

Відеоогляд матчу Україна – Франція (15 листопада 2013)

Перша звитяга "Ле Бле" над синьо-жовтим суперником

Натомість Франція має за своєю спиною 6 звитяг. Ще 5 ігор зводились до мирових.

Вперше французька збірна тріумфувала в іграх проти України 6 червня 2004 року (відбір до Євро). Перед цим команди розписали у стартових матчах дві нульові нічиї.

Хоча і ця червнева гра була близька до мирової, якби не гол Зідана на 89-й хвилині зустрічі. Цей результативний удар Зінедіна не лише став першим у поєдинку, а й останнім. Франція мінімально обіграла "синьо-жовтих" на "Парк де Пренс" 1:0. Хоча цей матч не мав якогось турнірного становища, адже був товариським.

До слова. Україна та Франція мають у своїй історії три товариські матчі – три перемоги Франції.

У сезоні-2007/2008 команди знову зустрілись у груповому раунді кваліфікації Євро. У першому матчі "Ле Бле"впевнено переграли вдома українців 2:0. Голи в українські володіння, які захищав Олександр Шовковський, забивали Франк Рібері та Ніколас Анелька.

А от на власному полі Україна вирвала та втримала нічию 2:2. На 14-й хвилині Андрій Воронін відкрив рахунок у поєдинку 1:0. По ходу першого тайму французи не лише відіграли, а й повели на табло 1:2 (Тьєрі Анрі, Сідней Гову). Вже на старті другої половини зустрічі Андрій Шевченко зрівняв цифри на табло після асисту захисника Владислава Ващука.

Як Україна програла Франції на "Донбас Арені"?

Вперше Україна та Франція зіграли між собою не на рівні кваліфікації у 2012 році. Цікаво, що сталось це на домашньому чемпіонаті Європи для України. Доля звела збірні в один квартет. 15 червня наша збірна зазнала домашньої поразки від Франції з рахунком 0:2. Та гра відбувалась на одному із найкрасивіших стадіонів Європи – "Донбас Арені".

Пригадаємо, що цей матч був відкладений через страшенну зливу у Донецьку.

Відео голів у матчі Україна – Франція на Євро-2012

Поразка України, яку хочеться забути?

Після цього матчу Україна та Франція більше не перетинались ні на стадії кваліфікації до Євро, ні на самому чемпіонаті Європи.

Чотири рази команди грали між собою у рамках відбору на ЧС (15 листопада 2013. Україна – Франція 2:0. 20 листопада 2013. Франція – Україна 3:0). Поміж цими чотирма іграми збірні ще провели одну товариську гру, яка відбулась 7 жовтня 2021 року. На жаль, це наразі найбільша перемога Франції над Україною 7:1. Цей матч воліли б стерти із пам'яті не лише українські футболісти, а й їх уболівальники.

У тому матчі було забито аж 8 голів. Щоправда, сім із них влетіло в українські ворота. Вже у першому таймі Георгій Бущан команда Дідьє Дешама на 99 відсотків гарантувала собі перемогу щонайменше 4:0 (Едуардо Камавінга, дубль Олів'є Жиру та автогол Віталія Миколенка).

По перерві м'яч ще тричі влітав у володіння вже ексголкіпера київського Динамо. Голи у свій актив записали Корентін Толіссо, Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн. Натомість гол престижу у складі нашої збірної забив нинішній вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков (на 53-й хвилині гри).

Відеоогляд матчу Франція – Україна (7:1)

Коли востаннє було протистояння Україна – Франція?

Востаннє ці збірні грали між собою у 2021-му році. Обидва матчі кваліфікації ЧС закінчились мировими з однаковими рахунками 1:1.

У складі української збірної забивали Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко. Натомість за французів оформлювали результативні удари Антуан Грізманн та Антоні Марсьяль.

Відеоогляд останнього матчу Україна – Франція (4 вересня 2021 року)

Що відомо перед матчем Україна – Франція у відборі на ЧС-2026?