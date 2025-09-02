У п'ятницю, 5 вересня, збірна України розпочне шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти національної команди Франції.

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції, напередодні матчу висловився про національну команду України. Французький наставник неочікувано похвалив "синьо-жовтих", повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

Що Дешам сказав про Україну?

Головний тренер збірної Франції заявив, що отримав повний звіт про підопічних Сергія Реброва. Дідьє Дешам, посилаючись на отриману інформацію, наголосив, що "синьо-жовті" чудова команда.

Французький спеціаліст підкреслив, що в України хороший підбір футболістів. Дешам зауважив, що вони повністю викладаються на полі, враховуючи події, які відбуваються в їхній країні.

Я не хвилююсь, але я пильно стежу за цим та якістю їхньої гри. При всій повазі до Азербайджану та Ісландії, Україна є найсильнішим суперником у групі,

– сказав Дешам.

Нагадаємо, що матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Стартовий свисток про початок гри пролунає о 21:45 за київським часом.

Як раніше Україна грала з Францією?