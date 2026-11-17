Україна - Грузія прогноз на матч Ліги націй / Фото Getty Images
Збірна України опинилася за крок від неприємного сценарію у Лізі націй. Матч із Грузією може стати вирішальним у боротьбі за збереження місця в дивізіоні B.
Після невдалих виступів у попередніх турах команда Андреа Мальдери втратила запас міцності. Тепер "синьо-жовтим" потрібно не лише перервати серію невдач, а й довести, що вони здатні впоратися з тиском у вирішальний момент, передає 24 Канал.
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Україна ризикує вилетіти з дивізіону B
Перед заключним туром українська збірна посідає третє місце у своїй групі, маючи в активі чотири очки. Грузія розташувалася на останній сходинці з двома балами.
Різниця між командами становить лише два очки, тому українці не можуть почуватися спокійно. Особливо з огляду на те, що "синьо-жовті" програли три попередні матчі поспіль.
Поразка від Грузії може мати серйозні наслідки для команди Мальдери. Україна ризикує опуститися на останнє місце та втратити прописку в дивізіоні B Ліги націй.
Натомість перемога або нічия дозволять українцям зняти частину турнірної напруги та уникнути найгіршого сценарію. Тож ціна кожної помилки у майбутній зустрічі буде надзвичайно високою.
Грузія спробує скористатися проблемами України
Грузинська збірна також не має приводів для оптимізму. Команда поки не забила жодного гола у цьому розіграші Ліги націй, проте демонструє доволі організовану гру в обороні.
Саме захист може стати головною проблемою для українців. Попри вищий індивідуальний рівень виконавців, збірна України останнім часом не вражає результативністю та стабільністю.
Грузини ж розуміють, що перемога дозволить їм випередити Україну в таблиці. Тому номінальні гості навряд чи відмовляться від шансу покарати суперника за чергову невдалу гру.
Матч Україна – Грузія відбудеться у понеділок, 17 листопада на стадіоні у місті Кошице (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
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