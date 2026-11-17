У вівторок, 17 листопада, збірна України зіграє останній матч у 2026 році проти команди Грузії. Гру можна буде переглянути безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ".

Поєдинок Україна – Грузія транслюватимуть безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах, повідомляє 24 Канал.

Як подивитися безкоштовно матч України на MEGOGO

Окрім того, трансляція матчу Ліги націй буде доступна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Зокрема, прямий ефір поєдинку буде в розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол"), на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціальних поп-ап каналах у розділі "Телебачення", які з'являться в день подій.

Контекст матчу Україна – Грузія

Збірні України та Грузії в очному матчі з'ясують, кому дістанеться третє місце у групі. Водночас обидві команди вже втратили шанси піднятися вище Північної Ірландії та Угорщини в турнірній таблиці.

Українській команді для збереження місця в Дивізіоні B достатньо зіграти внічию. Такий результат дозволить підопічним Андреа Мальдери уникнути участі у стикових матчах. Натомість у разі поразки на збірну України навесні чекатиме додаткове протистояння з представником Ліги C, де вирішуватиметься питання збереження місця в Дивізіоні B.

Варто зазначити, що за всю історію Ліги націй українська збірна жодного разу не вилітала до Ліги C. Напередодні зустрічі з грузинами саме Україну вважають фаворитом.

До майбутнього протистояння "синьо-жовті" підходять не в найкращому настрої: команда зазнала трьох поразок поспіль. Українці двічі програли Північній Ірландії, а також поступилися Угорщині.