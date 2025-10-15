Збірна України з футболу здобула максимальну кількість балів у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026. Попереду у команди Сергія Реброва два заключні поєдинки.

Спершу українська збірна зіграє на виїзді проти Франції (13 листопада), а у заключному матчі прийме "вдома" Ісландія (16 листопада). Стало відомо, у якому місті команда Сергія Реброва проведе свій домашній поєдинок проти ісландців, пише 24 Канал із посиланням на УАФ.

Де відбудеться матч Україна – Ісландія?

За інформацією Української асоціації футболу, Україна прийме Ісландію у польському місті Варшава на стадіоні "Легія". Вона вміщує менше 32-х тисяч уболівальників.

Цікаво, що синьо-жовта команда ще жодного разу не грала на цій арені. Натомість українська збірна двічі приймала своїх суперників на іншій арені у столиці Польщі – "Народовому стадіоні". Там Україна переграла збірну Польщі 3:1 у рамках відбору на чемпіонат світу-2014 (22 березня 2013 року), а також у товариській грі (7 червня 2024 року) програла все тій же Польщі.

Як ситуація у групі "D"?

Після чотирьох турів лідерство у квартеті прогнозовано забрала Франція – 10 балів.

Україна завдяки двом перемогам у жовтневій програмі відбору підійнялась на друге місце, набравши при цьому 7 очок.

Третім йдуть ісландці, у яких 4 набрані пункти.

Квартет замикає збірна Азербайджану, яка досі набрала лише один бал (у матчі проти України).

Відзначимо, що у жовтні Україна перемогла Ісландію 5:3 та Азербайджан 2:1. За підсумками тижня півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський, який після тривалої паузи повернувся у збірну, потрапив у символічну команду за версією статистичного порталу SofaScore (оцінка українця 8.8).