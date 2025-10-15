Вперше в історії: відомо, де Україна прийме Ісландію у ключовому матчі за вихід на ЧС-2026
- УАФ повідомила місце останнього домашнього матчу України у відборі на ЧС-2026 з футболу.
- Україна займає друге місце у групі "D" з 7 очками після чотирьох турів, поступаючись Франції, яка має 10 балів.
Збірна України з футболу здобула максимальну кількість балів у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2026. Попереду у команди Сергія Реброва два заключні поєдинки.
Спершу українська збірна зіграє на виїзді проти Франції (13 листопада), а у заключному матчі прийме "вдома" Ісландія (16 листопада). Стало відомо, у якому місті команда Сергія Реброва проведе свій домашній поєдинок проти ісландців, пише 24 Канал із посиланням на УАФ.
Варто дізнатись З ким може зіграти збірна України у плей-оф відбору на ЧС-2026
Де відбудеться матч Україна – Ісландія?
За інформацією Української асоціації футболу, Україна прийме Ісландію у польському місті Варшава на стадіоні "Легія". Вона вміщує менше 32-х тисяч уболівальників.
Цікаво, що синьо-жовта команда ще жодного разу не грала на цій арені. Натомість українська збірна двічі приймала своїх суперників на іншій арені у столиці Польщі – "Народовому стадіоні". Там Україна переграла збірну Польщі 3:1 у рамках відбору на чемпіонат світу-2014 (22 березня 2013 року), а також у товариській грі (7 червня 2024 року) програла все тій же Польщі.
Зверніть увагу! Вже відомо 28 збірних, які достроково пробились на чемпіонат світу-2026, який прийме Мексика, США та Канада.
Як ситуація у групі "D"?
- Після чотирьох турів лідерство у квартеті прогнозовано забрала Франція – 10 балів.
- Україна завдяки двом перемогам у жовтневій програмі відбору підійнялась на друге місце, набравши при цьому 7 очок.
- Третім йдуть ісландці, у яких 4 набрані пункти.
- Квартет замикає збірна Азербайджану, яка досі набрала лише один бал (у матчі проти України).
Відзначимо, що у жовтні Україна перемогла Ісландію 5:3 та Азербайджан 2:1. За підсумками тижня півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський, який після тривалої паузи повернувся у збірну, потрапив у символічну команду за версією статистичного порталу SofaScore (оцінка українця 8.8).