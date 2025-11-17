Біг швидше, ніж коли грав за Тоттенгем: Ребров емоційно прокоментував матч Україна – Ісландія

У неділю, 16 листопада, збірна України з футболу провела матч останнього туру у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" була Ісландія.

Наша національна команда здобула перемогу з рахунком 2:0. Після фінального свистка своїми емоціями від гри поділився Сергій Ребров, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Що сказав Ребров після матчу з Ісландією?

Наставник збірної України був задоволений виступом своєї команди. Він похвалив підопічних, які боролися за позитивний результат з першої та до останньої хвилини.

"Вважаю, це наша заслуга, що ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Але вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Моменти виникали переважно після дальніх ударів. Після замін ми змогли посилити пресинг, більше навантажували штрафний майданчик – і це дало результат. Але це заслуга всіх. З першої хвилини всі виконавці віддавалися грі максимально", – сказав Ребров.

В цьому поєдинку Сергій Станіславович відзначався емоційністю, яка йому не дуже притаманна. Тренер після матчу розповів, що це відзначив навіть один з арбітрів, який обслуговував матч.

Сьогодні п’ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли грав за Тоттенгем. Це емоції. Мені здається, якби у вас була можливість після гри зробити щось подібне, ви б теж не втрималися,

– сказав Ребров.

Ребров прокоментував свій забіг у матчі Україна – Ісландія: дивіться відео

Зазначимо, що збірна України завдяки перемозі над Ісландією посіла друге місце у відбірковій групі D. Воно дає можливість "синьо-жовтим" пробитися на чемпіонат світу через раунд плейоф.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?